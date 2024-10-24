Конте высказался о будущем Кварацхелии

«Переговоры между клубом и агентом футболиста ведутся. В детали я вдаваться не хочу. Надеюсь, что все пройдет успешно как для клуба, так и для игрока. Стороны должны достигнуть договоренности, которая устроит всех. Не вижу каких-то сложностей, но время покажет», - передает слова итальянского наставника Football-Italia.