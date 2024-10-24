Барелла: «Ювентус» – претендент на скудетто»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла оценил силу «Ювентуса».

«Нерадзурри» примут в родных стенах команду Тьяго Мотты в поединке девятого тура Серии А, который состоится в воскресенье.

«Это сильная команда, вложившая значительные средства в трансферы и пригласившая талантливого тренера. «Ювентус» – претендент на скудетто, но нас заботит только собственный прогресс. Посмотрим, что будет в конце сезона», – приводит Football Italia слова Бареллы.

Встреча «Интера» с «Ювентусом» стартует в 19:00 по московскому времени. В настоящий момент коллектив Симоне Индзаги занимает вторую строчку в таблице, имея на своём счету 17 очков. Туринцы – третьи с 16 баллами.