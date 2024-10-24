​Капелло: «Леау пора понять, что он не входит в категорию незаменимым»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что Рафаэлу Леау пора спуститься с небес на землю и перестать считать себя незаменимым. В «Милане» назревает определённое напряжение между тренером клуба и его звездой, и в этой ситуации Капелло однозначно встал на сторону наставника.

- Леау пора понять, что он не входит в число незаменимых. Ему следует изменить своё отношение. Он так и не выучил урок. Даже если хорошо играешь, что у Леау порой получается, надо быть скромнее, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.