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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Леау пора понять, что он не входит в категорию незаменимым»

24 Октября 2024 • 01:11 Комментировать

Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что Рафаэлу Леау пора спуститься с небес на землю и перестать считать себя незаменимым. В «Милане» назревает определённое напряжение между тренером клуба и его звездой, и в этой ситуации Капелло однозначно встал на сторону наставника.

- Леау пора понять, что он не входит в число незаменимых. Ему следует изменить своё отношение. Он так и не выучил урок. Даже если хорошо играешь, что у Леау порой получается, надо быть скромнее, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

Рафаэл Леау выступает за итальянский клуб с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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