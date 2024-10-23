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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил о продлении контракта с вратарём официально

23 Октября 2024 • 15:51 Комментировать

Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин продлил контракт. Как сообщается на официальном сайте туринского клуба, 31-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2027 года.

В сезоне 2024/2025 Перин провёл за «Ювентус» четыре матча, в которых пропустил два гола. Во вторник вечером вратарь отыграл за «старую синьору» в поединке Лиги чемпионов против «Штутгарта» (поражение 0:1).

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. От лидирующего «Наполи» команда Тьяго Мотты отстаёт на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа Перин
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