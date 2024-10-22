Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Ювентусе» назвали позицию, которая будет усилена в январе

22 Октября 2024 • 23:25 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
27.10 20:00

В «Ювентусе» уже работают над усилением состава в зимнее трансферное окно.

В начале октября «бьянконери» надолго потеряли Глейсона Бремера, выбывшего из-за разрыва крестообразной связки. Как сообщил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли, в январе бразильцу подпишут замену.

«Мы подпишем нового центрального защитника в зимнее окно. Ждём, когда появится интересная возможность», – передаёт журналист Николо Скира слова функционера.

Ранее слухи связывали «Ювентус» с возможным приглашением 38-летнего свободного агента Серхио Рамоса, однако до конкретики дело так и не дошло.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристиано Джунтоли Глейсон Бремер трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Октября
22:24
«Ювентус» выкупит игрока за 30 млн евро
21 Октября
02:45
Стало известно, насколько серьёзны травмы Чалханоглу и Ачерби
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
23:25 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» назвали позицию, которая будет усилена в январе
22:37 · Англия. Премьер-лига
Антони интересен представителям европейских топ-чемпионатов слухи
22:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» выкупит игрока за 30 млн евро
21:48 · Италия. Серия А
16-летний Камарда из «Милана» установил два рекорда в Лиге чемпионов
21:44 · Италия. Серия Б
​«Фрозиноне» уволил главного тренера
19:29 · Италия. Серия А
«Всем спасибо, я учусь»​: Бонуччи вошёл в тренерский штаб сборной Италии U-20
19:23 · Италия. Серия А
Бонуччи начал работать тренером – известна команда официально
18:09 · Италия. Серия А
Пашалич: «Я и не думал про рекорд»
16:55 · Англия. Премьер-лига
Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг
13:54 · Англия. Премьер-лига
Итальянский топ-клуб хочет подписать Тонали
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потерять нападающего 1
10:38 · Италия. Серия А
Дибалу хочет подписать известный испанский клуб
03:04 · Италия. Серия А
​Чалханоглу, скорее всего, не сыграет против «Ювентуса»
02:31 · Италия. Серия А
​Тотти: «Меня звали к себе команды Серии А»
21 Октября
23:44 · Италия. Серия А
«Верона» разгромно проиграла главному аутсайдеру 4
18:48 · Италия. Серия А
Хакеры атакуют: «Ювентус» «объявил» о трансфере игрока «Реала»
16:10 · Италия. Серия А
Кварацхелия и «Наполи»: впереди новый этап переговоров
08:45 · Италия. Серия А
Конте прокомментировал победу «Наполи» с решающим голом Хвичи
07:33 · Италия. Серия А
В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии
03:23 · Италия. Серия А
​Мхитарян: «Справимся и без Чалханоглу»
03:09 · Италия. Серия А
​Пашалич забил 50-й гол в Серии А - вышел в лидеры среди хорватов
02:50 · Италия. Серия А
«Фиорентина» забила шесть мячей в гостевом матче Серии А - такого не было с 1966 года
02:45 · Италия. Серия А
Стало известно, насколько серьёзны травмы Чалханоглу и Ачерби
02:32 · Италия. Серия А
Димарко: «Гордимся нашим капитаном»
02:25 · Италия. Серия А
​Лаутаро Мартинес прокомментировал свой рекорд
Все новости