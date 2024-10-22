В «Ювентусе» назвали позицию, которая будет усилена в январе

В «Ювентусе» уже работают над усилением состава в зимнее трансферное окно.

В начале октября «бьянконери» надолго потеряли Глейсона Бремера, выбывшего из-за разрыва крестообразной связки. Как сообщил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли, в январе бразильцу подпишут замену.

«Мы подпишем нового центрального защитника в зимнее окно. Ждём, когда появится интересная возможность», – передаёт журналист Николо Скира слова функционера.

Ранее слухи связывали «Ювентус» с возможным приглашением 38-летнего свободного агента Серхио Рамоса, однако до конкретики дело так и не дошло.