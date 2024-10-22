«Ювентус» выкупит игрока за 30 млн евро

В «Ювентусе» подтвердили намерения по выкупу вингера Франсишку Консейсау у «Порту».

21-летний футболист арендован туринцами до конца текущего сезона. По словам спортивного директора «старой синьоры» Кристиано Джунтоли, клуб уже запланировал переговоры по полноценному трансферу португальца.

«Мы хотим сохранить Консейсау и подписать с ним полноценный контракт. Нам нужно дождаться подходящего момента», – передаёт журналист Николо Скира слова Джунтоли.

Франсишку Консейсау отыграл четыре матча за коллектив Тьяго Мотты, записав на свой счёт два забитых гола и одну результативную передачу. Стоимость потенциального трансфера игрока оценивается в 30 млн евро.