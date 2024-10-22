16-летний Камарда из «Милана» установил два рекорда в Лиге чемпионов

Нападающий «Милана» Франческо Камарда дебютировал в Лиге чемпионов.

Юный футболист появился на поле на 75-й минуте поединка с бельгийским «Брюгге», заменив Альваро Морату. Согласно информации Opta, Камарда (16 лет и 226 дней) стал самым молодым дебютантом «Милана» в Лиге чемпионов, а также самым молодым в истории итальянцем, сыгравшем в турнире. Прежним рекордсменом среди итальянских игроков был Мойзе Кин (16 лет и 268 дней).

На 87-й минуте Франческо Камарда поразил ворота «Брюгге», однако рефери отменил гол после просмотра ВАР. Встреча завершилась победой «россонери» со счётом 3:1.