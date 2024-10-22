«Всем спасибо, я учусь»​: Бонуччи вошёл в тренерский штаб сборной Италии U-20

Леонардо Бонуччи, завершивший карьеру, решил стать тренером. Недавно он получил тренерскую лицензию и его первым опытом работы будет сборная Италии для игроков в возрасте до 20 лет.

- Горжусь, что получил такое предложение от президента Федерации Гравины. Для меня возвращение в сборную - это огромные эмоции. Для меня это отличная возможность наблюдать, учиться и экспериментировать, - цитирует слова Бонуччи derbyderbyderby.it.

Бонуччи выступал за такие клубы, как туринский «Ювентус», «Милан» и берлинский «Унион». В 2021 году он в составе итальянской сборной по футболу стал чемпионом Европы.