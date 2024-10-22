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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи начал работать тренером – известна команда официально

22 Октября 2024 • 19:23 Комментировать

Известный в прошлом футболист Леонардо Бонуччи начинает работу тренером. Футбольная федерация Италии объявила о назначении 37-летнего специалиста ассистентом тренера в молодёжной сборной (возрастная категория до 20 лет).

В следующем году молодёжная сборная Италии выступит на чемпионате мира в Чили. Турнир состоится осенью.

Леонардо Бонуччи завершил карьеру футболиста минувшим летом после периода в «Фенербахче». Ранее Бонуччи поиграл за ряд других команд, в частности за «Ювентус» (502 матча) и «Милан» (51 матч). Летом 2021 года Леонардо становился чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Молодёжная Сборная Италии
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