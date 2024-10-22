Пашалич: «Я и не думал про рекорд»

В минувшие выходные Марио Пашалич стал рекордсменом Серии А, он забил свой 50-й гол в итальянском чемпионате и вышел в лидеры для хорватских игроков по этому параметру. В интервью итальянской прессе Пашалич признался, что удивлён цифрами - он, дескать, вообще не ожидал такого.

- Я и не думал о рекорде. Я слабо помню цифры. И уж точно, я никогда не думал, что достигну таких высот. Когда я перебирался в Италию, у меня были скромные мечты, я просто хотел где-то чуть задержаться, потому что перед этим сменил пять чемпионатов и пять стран, - цитирует слова хорватского игрока derbyderbyderby.it.