Дибалу хочет подписать известный испанский клуб

Нападающий сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибала имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

По данным источника, в подписании форварда заинтересована «Севилья». Андалусийский клуб давно интересуется 30-летним аргентинцем. Действие контракта Дибалы с римлянами истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Пауло провел шесть поединков. Нападающий отметился одним забитым мячом с пенальти.