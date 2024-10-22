​Чалханоглу, скорее всего, не сыграет против «Ювентуса»

Следующий тур итальянского чемпионата Серии А подарит большое противостояние - сыграют «Интер» и «Ювентус». Но миланский клуб, чемпион страны, сыграет, скорее всего, без своего главного полузащитника Хакана Чалханоглу.

Тот получил травму в игре с «Ромой» - победа в Риме далась миланцам очень непросто и высокой ценой. Хакан однозначно пропустит матч со швейцарским «Янг Бойз» в рамках Лиги чемпионов, но не только - скорее всего, он не сможет сыграть и против «Ювентуса», если разве что не совершит какое-то чудо в плане своего выздоровления.

Напомним, что «Интер» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.