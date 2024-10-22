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​Тотти: «Меня звали к себе команды Серии А»

22 Октября 2024 • 02:31 Комментировать

Франческо Тотти, которому сейчас 48 лет, рассказал, что даже в этом году получал приглашения от команд Серии А. Он считает, что смог бы выглядеть конкурентоспособно там даже несмотря на возраст.

- Учитывая уровень сегодняшней Серии А, я думаю, что мог бы спокойно сказать своё слово на поле даже сегодня. Есть команды Серии А, которые приглашали мне. Я, честно говоря, думал об этом. Было бы наверное чуть непросто, но никогда не говори «никогда», - цитирует сказанные то ли в шутку, то ли всерьёз слова Тотти derbyderbyderby.it.

Напомним, что Тотти завершил карьеру в «Роме» в 2017 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Франческо Тотти
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