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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» разгромно проиграла главному аутсайдеру

21 Октября 2024 • 23:44 Комментировать
Верона
0:3
Монца
окончен

Восьмой тур Серии А завершали «Верона» и «Монца». Хозяева поля считались фаворитами, но с треском проиграли последнему коллективу турнира. При этом все опасные моменты создавали только гости.

Быстрый гол Дани Моты на девятой минуте позволил «Монце» играть по счету. После перерыва Георгиос Кирьякопулос из-за пределов штрафной стрельнул в перекладину. Ближе к концовке «Монца» забила еще дважды за пять минут. Мота оформил дубль, а вскоре за ошибку Марко Фараони наказал соперника Алессандро Бьянко - 0:3.

«Монца» добыла первую победу в сезоне и сразу покинула зону вылета, расположившись на 16-м месте, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Верона0:3Монца
  9'Мота Дани (0:1)
  74'Мота Дани (0:2)
  79'Бьянко Алессандро (0:3)
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон  35'Маньяни ДжанджакомоДаниэле Гиларди  44'Брадарич Домагой 77' (Фараони Марко ( 77') Дуда Ондрей  53' 61' (Кастанос Григорис ( 61') Белахяне РедаЛазович Дарко 69' (Ливраменто Дейлон ( 69') Тенгстедт КасперСуслов Томаш 62' (Сарр Амин ( 62') Москера Даниэль 62' (Сердар Суат ( 62')
Запасные: Алиду ФаридеБерарди АлессандроКристиан КоррадиСишуба АяндаСилва ДаниэлКоппола ДиегоПерилли СимонеДанилюк ФлавиусСиссе АльфаджоОку Иллан
Турати СтефаноИццо АрмандоМари ПаблоКарбони Андреа  41'Перейра Педру II 72' (Д'Амброзио Данило ( 72') Кирьякопулос ГеоргиосБондо УорренКапрари Джанлука  72' 72' (Бьянко Алессандро ( 72') Мота Дани 90' (Виньято Самуэле ( 90') Пессина Маттео 85' (Гальярдини Роберто ( 85') Джурич Милан II 85' (Марич Мирко ( 85')
Запасные: Мартинс КевинПостильоне НикколоКальдирола ЛукаПицциньякко СемуэльВалоти МатиаМацца АндреаФорсон ОмариЧиурриа Патрик
21 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Евро-Футбол.Ру,
Верона Монца

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