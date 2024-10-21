«Верона» разгромно проиграла главному аутсайдеру

Восьмой тур Серии А завершали «Верона» и «Монца». Хозяева поля считались фаворитами, но с треском проиграли последнему коллективу турнира. При этом все опасные моменты создавали только гости.

Быстрый гол Дани Моты на девятой минуте позволил «Монце» играть по счету. После перерыва Георгиос Кирьякопулос из-за пределов штрафной стрельнул в перекладину. Ближе к концовке «Монца» забила еще дважды за пять минут. Мота оформил дубль, а вскоре за ошибку Марко Фараони наказал соперника Алессандро Бьянко - 0:3.

«Монца» добыла первую победу в сезоне и сразу покинула зону вылета, расположившись на 16-м месте, соперник - 12-й.