«Верона» разгромно проиграла главному аутсайдеру

Восьмой тур Серии А завершали «Верона» и «Монца». Хозяева поля считались фаворитами, но с треском проиграли последнему коллективу турнира. При этом все опасные моменты создавали только гости.
Быстрый гол Дани Моты на девятой минуте позволил «Монце» играть по счету. После перерыва Георгиос Кирьякопулос из-за пределов штрафной стрельнул в перекладину. Ближе к концовке «Монца» забила еще дважды за пять минут. Мота оформил дубль, а вскоре за ошибку Марко Фараони наказал соперника Алессандро Бьянко - 0:3.
«Монца» добыла первую победу в сезоне и сразу покинула зону вылета, расположившись на 16-м месте, соперник - 12-й.
Протокол игры
|9'Мота Дани (0:1)
|74'Мота Дани (0:2)
|79'Бьянко Алессандро (0:3)
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон• 35'Маньяни Джанджакомо•Даниэле Гиларди• 44'Брадарич Домагой77' (Фараони Марко (77') •Дуда Ондрей 53'61' (Кастанос Григорис (61') •Белахяне Реда•Лазович Дарко69' (Ливраменто Дейлон (69') •Тенгстедт Каспер•Суслов Томаш62' (Сарр Амин (62') •Москера Даниэль62' (Сердар Суат (62')
Турати Стефано•Иццо Армандо•Мари Пабло•Карбони Андреа• 41'Перейра Педру II72' (Д'Амброзио Данило (72') •Кирьякопулос Георгиос•Бондо Уоррен•Капрари Джанлука 72'72' (Бьянко Алессандро (72') •Мота Дани90' (Виньято Самуэле (90') •Пессина Маттео85' (Гальярдини Роберто (85') •Джурич Милан II85' (Марич Мирко (85')
21 октября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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