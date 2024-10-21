Хакеры атакуют: «Ювентус» «объявил» о трансфере игрока «Реала»

На страничке «Ювентуса» в одной из социальных сетей появилось объявление о трансфере из «Реала» турецкого полузащитника Арды Гюлера. Разумеется, публикация вызвала удивление в футбольных кругах. Оказалось, что ни о каком трансфере речи не идёт. Публикация представляет собой проделки хакеров – страничка «старой синьоры» была взломана.

19-летний Арда Гюлер имеет с «Реалом» контракт, который рассчитан до середины 2029 года. В сезоне 2024/2025 турецкий полузащитник поучаствовал в 10 официальных матчах, не отмечаясь при этом результативными действиями в виде голов или голевых передач.