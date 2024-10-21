Кварацхелия и «Наполи»: впереди новый этап переговоров

«Наполи» проведёт новый этап переговоров с атакующим полузащитником Хвичей Кварацхелией. Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, стороны в следующий раз встретятся в субботу, 26 октября.

Кварацхелия требует у «Наполи» 8 миллионов евро за сезон по новому контракту. Клуб предлагает 6 миллионов евро, но при этом предложение слегка изменилось – неаполитанцы сделали некоторые бонусы гарантированными.

Если «Наполи» не сможет договориться с Хвичей, то клуб будет готов рассмотреть предложения на летнем трансферном рынке.

Отметим, что «Наполи» является лидером чемпионата Италии.