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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия и «Наполи»: впереди новый этап переговоров

21 Октября 2024 • 16:10 Комментировать

«Наполи» проведёт новый этап переговоров с атакующим полузащитником Хвичей Кварацхелией. Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, стороны в следующий раз встретятся в субботу, 26 октября.

Кварацхелия требует у «Наполи» 8 миллионов евро за сезон по новому контракту. Клуб предлагает 6 миллионов евро, но при этом предложение слегка изменилось – неаполитанцы сделали некоторые бонусы гарантированными.

Если «Наполи» не сможет договориться с Хвичей, то клуб будет готов рассмотреть предложения на летнем трансферном рынке.

Отметим, что «Наполи» является лидером чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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