Конте прокомментировал победу «Наполи» с решающим голом Хвичи

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о минимальной победе над «Эмполи» (1:0) в поединке чемпионата Италии. Единственный мяч с 11-метровой отметки забил грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.
«Мы были нацелены на победу в этом матче. Нам противостоял соперник, который сейчас находится на ходу. Еще никто не забивал в этом сезоне Серии А на их стадионе. Это была тяжелая игра», - приводятся слова специалиста на страницах Football-Italia.
После восьми туров чемпионата Италии неаполитанская команда набрала 19 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Конте опережают идущий вторым миланский «Интер» на два очка.
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