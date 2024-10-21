В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис дал комментарий относительно будущего в команде грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.
«Контракт Хвичи? Футболисты «Наполи» буду оставаться здесь столько, сколько мы захотим», - передает слова руководителя инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия не может договориться с итальянским клубом о размере заработной платы. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года.
В нынешнем сезоне грузинский вингер сыграл десять поединков за «Наполи». Грузин отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.
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