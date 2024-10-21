​Мхитарян: «Справимся и без Чалханоглу»

В итальянском чемпионате Серии А прошли матчи восьмого тура, миланский «Интер» выиграл в гостевом матче у «Ромы», забив единственный мяч встречи во второй её половине. События матча прокомментировал полузащитник миланского клуба Генрих Мхитарян.

- Мне жаль, что Ачерби и Чалханоглу получили травмы, очень надеюсь, что они несущественные. Мы сделали все что могли для победы. Конечно, нам будет не хватать Хакана Но справимся, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

А справляться придётся уже со следующего матча - это будет встреча не с кем-нибудь, а с туринским «Ювентусом», это случится в следующее воскресенье.