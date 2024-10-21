​Пашалич забил 50-й гол в Серии А - вышел в лидеры среди хорватов

В итальянском чемпионате Серии А прошли матчи восьмого тура, «Аталанта» обыграла в гостях «Венецию», а успех команде из Бергамо принёс гол нападающего Марио Пашалича.

Он стал для хорватского игрока 50-м за всё время выступлений в Серии А, и по этому показателю Пашалич вышел на первое место среди соотечественников, оставив позади выступавшего за «Интер» Ивана Перишича с 49-ю голами.

В пятёрку самых результативных хорватов Серии А входят также Игор Будан с 44-мя голами, Никола Калинич с таким же количеством, а также Ален Бокшич - он забил за «Лацио» в 90-е годы прошлого столетия 34 гола.