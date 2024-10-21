«Фиорентина» забила шесть мячей в гостевом матче Серии А - такого не было с 1966 года

В восьмом туре итальянского чемпионата «Фиорентина» обыграла в гостевом матче «Лечче», забив тому шесть безответных мячей. Как оказалось, для «фиалок» был это почти что исторический матч - шесть мячей в гостевом матче итальянского чемпионата клуб не забивал с далёкого 1966 года, тогда, 9 октября, команда выиграла в гостях у «Венеции» со счётом 6:2.

В следующем туре итальянского чемпионата «Фиорентине» предстоит сыграть с «Ромой», которая в воскресенье проиграла миланскому «Интеру». В настоящий момент «Фиорентина» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.