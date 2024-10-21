Стало известно, насколько серьёзны травмы Чалханоглу и Ачерби

Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби были вынужденно заменены в матче миланского «Интера» против «Ромы».

Турецкий полузащитник покинул поле уже на 12-й минуте, а для итальянского центрального защитника встреча завершилась на 27-й. Согласно сведениям Sky Sport, Чалханоглу избежал серьёзной травмы – вполне возможно его появление в ближайшем поединке Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз», который состоится в среду. В случае с Ачерби всё несколько сложнее: в клубе надеются, что опытный центрбек вернётся перед матчем с «Ювентусом» (27 октября), но вероятность такого расклада не слишком велика.

Команда Симоне Индзаги одолела «Рому» с минимальным счётом благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 60-й минуте.