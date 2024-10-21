Димарко: «Гордимся нашим капитаном»

В восьмом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Ромой», и Федерико Димарко, полузащитник клуба, прокомментировал итоги матча. Он нахваливает своего партнёра Лаутаро Мартинеса - именно капитан команды забил единственный гол в матче, это случилось во втором тайме.

- Для нас большая честь иметь такого капитана, даже если в этом году он забивает не так много. «Золотой мяч» для него? Ну, это не мне решать, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интеру» придётся сыграть с туринским «Ювентусом».