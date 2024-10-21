​Лаутаро Мартинес прокомментировал свой рекорд

В восьмом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Ромой», а единственный мяч в этой встрече забил Лаутаро Мартинес, аргентинский нападающий клуба.

Он, тем самым, повторил застарелый рекорд клуба, установленный ещё в 50-е годы прошлого века - теперь Лаутаро можно называть лучшим иностранным бомбардиром «Интера» в Серии А, хотя для единоличного владения рекордом ему надо забить ещё один гол.

- Рекорд многое значит для меня. Я чувствую себя в «Интере» так, словно родился в этом клубе. Мой лучший гол? Скажу так - это мой первый гол, - цитирует слова Лаутаро fcinter12908.it.

В следующем туре «Интеру» придётся сыграть с «Ювентусом».