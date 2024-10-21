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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Я не говорил с Месси о «Золотом мяче»

21 Октября 2024 • 01:06 Комментировать
Рома
0:1
Интер Милан

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес вновь ответил на вопрос о «Золотом мяче».

27-летний футболист попал в число номинантов на престижную индивидуальную награду, имя обладателя которой будет объявлено 28 октября.

Как известно, Лионель Месси, выигрывавший приз рекордные восемь раз, считает капитана «нерадзурри» и своего товарища по сборной главным претендентом на «Золотой мяч».

«Мы с Месси не говорили о награде. Я просто был рад, что он вернулся в расположение сборной. Я всегда усердно работаю ради блага команды, но индивидуальные призы тоже важны – они показывают, что ты хорошо делаешь своё дело.

Главное – команда, и если я получаю какое-либо индивидуальное признание, то в этом также есть заслуга моих товарищей, персонала, болельщиков», – поведал в беседе с DAZN Мартинес.

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Интер Милан Лионель Месси Золотой Мяч Лаутаро Мартинес ещё теги

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