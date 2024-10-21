Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Ромой»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о выступлении своей команды в матче против «Ромы» (1:0).

Автором единственного гола стал капитан «нерадзурри» Лаутаро Мартинес, поразивший ворота на 60-й минуте.

«Рома» – сильный соперник, но наши ребята были хороши. Первый тайм получился более равным, а после перерыва у нас было две или три возможности удвоить преимущество – мы должны были снимать все вопросы.

Играть на «Олимпико» всегда непросто, поэтому я очень доволен. Наши результаты в гостевых матчах оставляли желать лучшего, было важно положить этому конец», – передаёт Football Italia слова Индзаги.