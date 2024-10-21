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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги оценил перспективы Лаутаро в борьбе за «Золотой мяч»

21 Октября 2024 • 00:35 Комментировать
Рома
0:1
Интер Милан

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги ответил, может ли Лаутаро Мартинес претендовать на «Золотой мяч».

Точный удар аргентинского форварда принёс «нерадзурри» минимальную победу в воскресном матче Серии А против «Ромы».

По распространённому мнению, капитан «Интера» должен быть в числе претендентов на «Золотой мяч» после успешного прошлого сезона. Индзаги согласен с этой точкой зрения.

«Ему просто нужно продолжать в том же духе в «Интере» и в сборной Аргентины. Думаю, он входит в пятёрку лучших в мире, и поэтому он должен быть в топ-5 среди номинантов на «Золотой мяч». Он заслужил всё, чего добился», – сказал в интервью DAZN рулевой «Интера».

На счету Лаутаро Мартинеса уже 133 гола за «нерадзурри» – повторение клубного рекорда среди иностранцев.

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Интер Милан Симоне Индзаги Золотой Мяч Лаутаро Мартинес ещё теги

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