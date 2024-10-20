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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Мартинеса позволил «Интеру» победить в гостях у «Ромы»

20 Октября 2024 • 23:42 Комментировать (1)
Рома
0:1
Интер Милан
окончен

В центральном матче восьмого тура Серии А «Рома» принимала «Интер».

В дебюте атаку гостей завершал со средней дистанции Маркус Тюрам, пробивая в правый угол ворот, - парировано. Лоренцо Пеллегрини вошёл в штрафную площадь с правого фланга и сильно выполнил прострел во вратарскую, голкипер неудачно поставил руки и едва не срезал мяч в собственные ворота, но мяч попал в штангу. Лаутаро Мартинес с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Генрих Мхитарян в касание пробил по воротам, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. Пеллегрини получил хорошую передачу на ход к радиусу штрафной площади с правой половины поля, подработал мяч и плотно пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке отбил мяч.

На 60-й минуте в контратаке Давиде Фраттези по правому флангу убежал и выполнил передачу в радиус штрафной площади, где уже Мартинес без помех подстроился под мяч и сильно пробил в левый угол ворот под перекладину - 0:1. Дензел Дюмфрис по правой половине поля убежал в штрафную площадь и плотно пробил в левый угол ворот, кипер перевёл тяжёлый мяч на угловой. Тюрам по левой половине поля в контратаке убежал в штрафную площадь, но далековато отпустил от себя мяч, кипер перехватил. С правого края штрафной Дюфрис плотно пробил в ближний угол ворот, справился вратарь.

«Интер» идет вторым с отставанием в два очка от «Наполи». «Рома» застряла на 10-м месте с 10 баллами.

Протокол игры  
Рома0:1Интер Милан
  60'Мартинес Лаутаро (0:1)
Свилар МилеМанчини ДжанлукаН'Дика ЭванАнхелиньо Хосе 79' (Ле Фе Энцо ( 79') Челик ЗекиЗалевски Никола 72' (Бальданци Томмазо ( 72') Коне Куадио 53' (Писилли Никколо ( 53'  62') Кристанте Бриан  49' 79' (Соуле Матиас ( 79') Дибала Пауло 79' (Эрмосо Марио ( 79') Пеллегрини ЛоренцоДовбик Артём
Запасные: Абдулхамид СаудХуммельс МатсРайан МэттьюБеллуччи РенатоСангаре БубаШомуродов ЭлдорПаредес ЛеандроДаль Самуэль
Зоммер ЯннПавар БенжаменАчерби Франческо 27' (Де Врей Стефан ( 27') Бастони Алессандро 71' (Биссекк Янн-Аурель ( 71') Дармиан Маттео  68' 71' (Дюмфрис Дензел ( 71') Барелла Николо  48'Чалханоглу Хакан 12' (Фраттези Давиде ( 12') Мхитарян ГенрихДимарко ФедерикоТюрам МаркусМартинес Лаутаро 72' (Корреа Хоакин ( 72'  78')
Запасные: Беренбрух ТомасАрнаутович МаркоАугусто КарлосМартинес ХосепТареми МехдиДи Дженнаро РаффаэлеПаласиос Тьяго
20 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
20 Октября 2024 в 23:44
Тяжело, но так и должны быть в гостях у сегодняшней Ромы. Молодцы. Мне - ко Дню Рождения - подарок.
Forza Inter.
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