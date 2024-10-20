Гол Мартинеса позволил «Интеру» победить в гостях у «Ромы»

В центральном матче восьмого тура Серии А «Рома» принимала «Интер».

В дебюте атаку гостей завершал со средней дистанции Маркус Тюрам, пробивая в правый угол ворот, - парировано. Лоренцо Пеллегрини вошёл в штрафную площадь с правого фланга и сильно выполнил прострел во вратарскую, голкипер неудачно поставил руки и едва не срезал мяч в собственные ворота, но мяч попал в штангу. Лаутаро Мартинес с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Генрих Мхитарян в касание пробил по воротам, мяч задел перекладину и ушёл за лицевую линию поля. Пеллегрини получил хорошую передачу на ход к радиусу штрафной площади с правой половины поля, подработал мяч и плотно пробил в правый угол ворот, вратарь в прыжке отбил мяч.

На 60-й минуте в контратаке Давиде Фраттези по правому флангу убежал и выполнил передачу в радиус штрафной площади, где уже Мартинес без помех подстроился под мяч и сильно пробил в левый угол ворот под перекладину - 0:1. Дензел Дюмфрис по правой половине поля убежал в штрафную площадь и плотно пробил в левый угол ворот, кипер перевёл тяжёлый мяч на угловой. Тюрам по левой половине поля в контратаке убежал в штрафную площадь, но далековато отпустил от себя мяч, кипер перехватил. С правого края штрафной Дюфрис плотно пробил в ближний угол ворот, справился вратарь.

«Интер» идет вторым с отставанием в два очка от «Наполи». «Рома» застряла на 10-м месте с 10 баллами.