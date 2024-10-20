Лаутаро Мартинес повторил бомбардирский рекорд «Интера» среди иностранцев

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес стал рекордсменом клуба.

Аргентинец отличился на 60-й минуте сегодняшнего матча Серии А против «Ромы». В активе 27-летнего форварда теперь 133 гола за «нерадзурри» во всех турнирах – повторение клубного рекорда среди иностранцев, прежде единолично принадлежавшего Иштвану Ньершу, сообщает Opta. Венгр выступал за «Интер» с 1948 по 1954 год.

Лаутаро Мартинес представляет цвета миланского гранда с 2018 года. В текущей кампании на его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи в девяти поединках за команду Симоне Индзаги во всех соревнованиях.