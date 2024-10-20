«Интер» лишился полузащитника

Хавбек миланского «Интера» Хакан Чалханоглу получил травму в матче восьмого тура итальянской Серии А против «Ромы».

Чалханоглу вышел в стартовом составе своей команды, однако в самом начале получил мышечное повреждение и был вынужден покинуть поле. Вместо 30-летнего хавбека на 14-й минуте на замену вышел Давиде Фраттези.

Встреча восьмого тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Интером» продолжается в эти минуты. На данный момент счет в игре не открыт – 0:0. За всеми событиями поединка вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.