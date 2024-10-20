«Кальяри» нанёс «Торино» третье поражение подряд

Ещё недавно лидировавший в Серии А «Торино» продолжает неудачную серию матчей и сегодня снова проиграл, на сей раз аутсайдерам из «Кальяри».
В конце первого тайма соперники обменялись голами. Николас Виола со штрафного вколотил мяч в сетку ворот. На это Антонио Санабрия головой забил после подачи корнера.
Туринцы повели после дальнего удара Кароля Линетти на 55-й минуте. Хозяева сравняли после удара головой Хосе Паломино, а спустя четыре минуты даже повели - автогол в пассиве Сауля Коко.
«Торино» идет девятым, соперник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Виола Николас38'
|41'Санабрия Антонио (1:1)
|55'Линетти Кароль (1:2)
|(2:2) Паломино Хосе74'
|(3:2) Коко Сауль78'
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри63' (Паломино Хосе (63') •Луперто Себастьяно•Цортеа Надир•Ауджелло Томмазо•Адопо Ндари 60'63' (Лападула Джанлука (63') •Макумбу Антуан80' (Дейола Алессандро (80') •Виола Николас63' (Гаэтано Джанлука (63') •Лувумбу Зито46' (Марин Рэзван (46') •Пикколи Роберто
Милинкович-Савич Ваня•Валюкевич Себастьян•Коко Сауль• 14'Масина Адам• 54'Лазаро Валентино 45'83' (Дембеле Али (83') •Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Линетти Кароль75' (Гинейтис Гвидас (75') •Влашич Никола83' (Карамо Янн (83') •Адамс Че•Санабрия Антонио
20 октября. Стадион "Сардиния Арена".
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