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Чемпионат Италии. Серия А

«Кальяри» нанёс «Торино» третье поражение подряд

20 Октября 2024 • 20:57 Комментировать
Кальяри
3:2
Торино
окончен

Ещё недавно лидировавший в Серии А «Торино» продолжает неудачную серию матчей и сегодня снова проиграл, на сей раз аутсайдерам из «Кальяри».

В конце первого тайма соперники обменялись голами. Николас Виола со штрафного вколотил мяч в сетку ворот. На это Антонио Санабрия головой забил после подачи корнера.

Туринцы повели после дальнего удара Кароля Линетти на 55-й минуте. Хозяева сравняли после удара головой Хосе Паломино, а спустя четыре минуты даже повели - автогол в пассиве  Сауля Коко.

«Торино» идет девятым, соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Кальяри3:2Торино
(1:0) Виола Николас38'  
  41'Санабрия Антонио (1:1)
  55'Линетти Кароль (1:2)
(2:2) Паломино Хосе74'  
(3:2) Коко Сауль78'  
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина Йерри 63' (Паломино Хосе ( 63') Луперто СебастьяноЦортеа НадирАуджелло ТоммазоАдопо Ндари  60' 63' (Лападула Джанлука ( 63') Макумбу Антуан 80' (Дейола Алессандро ( 80') Виола Николас 63' (Гаэтано Джанлука ( 63') Лувумбу Зито 46' (Марин Рэзван ( 46') Пикколи Роберто
Запасные: Мутандва КингстонШерри АленПрати МаттеоВетеска МатеушЧоччи ДжузеппеДентелло ПаулоФеличи Маттиа
Милинкович-Савич ВаняВалюкевич СебастьянКоко Сауль  14'Масина Адам  54'Лазаро Валентино  45' 83' (Дембеле Али ( 83') Войвода МергимРиччи СамуэлеЛинетти Кароль 75' (Гинейтис Гвидас ( 75') Влашич Никола 83' (Карамо Янн ( 83') Адамс ЧеСанабрия Антонио
Запасные: Палеари АльбертоБьяне-Балько КомТамез АдриенДоннарумма АнтониоTommaso Gabellini
20 октября. Стадион "Сардиния Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Торино Кальяри

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Сегодня, 20 Октября
03:38
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