«Кальяри» нанёс «Торино» третье поражение подряд

Ещё недавно лидировавший в Серии А «Торино» продолжает неудачную серию матчей и сегодня снова проиграл, на сей раз аутсайдерам из «Кальяри».

В конце первого тайма соперники обменялись голами. Николас Виола со штрафного вколотил мяч в сетку ворот. На это Антонио Санабрия головой забил после подачи корнера.

Туринцы повели после дальнего удара Кароля Линетти на 55-й минуте. Хозяева сравняли после удара головой Хосе Паломино, а спустя четыре минуты даже повели - автогол в пассиве Сауля Коко.

«Торино» идет девятым, соперник делит 12-ю строчку.