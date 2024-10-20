«Фиорентина» забила 6 мячей в ворота «Лечче»

Матч восьмого тура Серии А между «Лечче» и «Фиорентиной» получился в игру в одни ворота.

Гости еще до перерыва сделали счет разгромным благодаря дублю Данило Катальди и голу Андреа Кольпани. К тому же на 43-й минуте у противника был удален Антонио Галло.

Во втором тайме Кольпани забил снова, а также отличились Лукас Бельтран и Фабьяно Паризи - 0:6.

«Фиорентина» делит пятое место, соперник - третий с конца.