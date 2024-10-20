«Фиорентина» забила 6 мячей в ворота «Лечче»

Матч восьмого тура Серии А между «Лечче» и «Фиорентиной» получился в игру в одни ворота.
Гости еще до перерыва сделали счет разгромным благодаря дублю Данило Катальди и голу Андреа Кольпани. К тому же на 43-й минуте у противника был удален Антонио Галло.
Во втором тайме Кольпани забил снова, а также отличились Лукас Бельтран и Фабьяно Паризи - 0:6.
«Фиорентина» делит пятое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|20'Катальди Данило (0:1)
|34'Кольпани Андреа (0:2)
|45'Катальди Данило (0:3)
|54'Кольпани Андреа (0:4)
|61'Бельтран Лукас (0:5)
|72'Паризи Фабьяно (0:6)
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик87' (Жан Габи (87') •Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико•Галло Антонино• 43'Уден Реми46' (Банда Ламек (46') •Рамадани Юльбер75' (Каба Мохамед (75') •Пьерре Бальтазар46' (Моренте Тете (46') •Доргу Патрик•Ребич Анте46' (Кулибали Лассана (46') •Крстович Никола
Де Хеа Давид•Додо Домилсон•Комуццо Пьетро•Раньери Лука• 80'Госенс Робин 59'66' (Паризи Фабьяно (66') •Катальди Данило•Адли Ясин 42'57' (Ричардсон Амир (57') • 85'Кольпани Андреа• 18'Гудмундссон Альберт9' (Бельтран Лукас (9') •Бове Эдоардо57' (Соттиль Риккардо (57') •Кин Мойзе46' (Куаме Кристиан (46')
20 октября. Стадион "Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare".
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