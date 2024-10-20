Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» уверенно победила в гостях у «Венеции»

20 Октября 2024 • 17:55 Комментировать
Венеция
0:2
Аталанта
окончен

Застрявшая на дне таблицы чемпионата Италии «Венеция» не смогла набрать очки в игре с «Аталантой» в восьмом туре Серии А.

Бергамаски намного чаще контролировали мяч и воплотили свой перевес в голы в начале каждого тайма. На седьмой минуте Марио Пашалич открыл счет, а сразу после перерыва грубо ошибся Антонио Кандела, и Матео Ретеги эффектно перебросил голкипера.

0:2, «Аталанта» делит пятое место, соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Венеция0:2Аталанта
  7'Пашалич Марио (0:1)
  47'Ретеги Матео (0:2)
Станкович ФилипКандела АнтониоСвобода МихаэльИдзес ДжейСаградо Ричи 65' (Хапс Ридгесиано ( 65') Дзампано ФранческоДункан АльфредНиколусси Кавилья Ханс 65' (Йебоа Джон ( 65') Ористанио Гаэтано 79' (Эль-Хаддад Саад ( 79') Эллертссон Микаэль-Эгиль 46' (Бузио Джанлука ( 46'  90') Похьянпало Йоэль 79' (Гиткьяер Кристиан ( 79')
Запасные: Йоронен ЕссеГранди МаттеоЧрнигой ДоменАльтаре ДжорджоКарбони ФранкоАндерсен Магнус IIШингтьен ЙоэльРаймондо АнтониоБертинато БруноДумбия Исса
Карнесекки МаркоДе Рон МартенХин Исак 46' (Руджери Маттео ( 46') Джимсити БератБелланова РаульДзаппакоста ДавидеЭдерсон Хонорато  44' 75' (Сулемана Ибрахим ( 75') Пашалич МариоДе Кетеларе Шарль 69' (Самарджич Лазар ( 69') Лукман Адемола 46' (Куадрадо Хуан ( 46') Ретеги Матео 69' (Дзаньоло Николо ( 69')
Запасные: Патрисиу РуйВлахович ВаняДель Лунго ТоммасоГодфри БенFederico SteffanoniПалестра МаркоРосси Франческо
20 октября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Венеция

Новости по матчу

Сегодня, 20 Октября
00:22
Актуальный прогноз и ставка на матч Венеция – Аталанта чемпионата Италии – 20 октября 2024
11 Октября
23:47
Гасперини: «Был уверен, что мы поставим «Байер» в тупик»
22:33
Гасперини: «Иличич мог претендовать на «Золотой мяч», если бы не проблемы с депрессией»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» разочаровался в Мбаппе Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Месси назвали величайшим в истории – друг Роналду отреагировал «Спартак» принял решение по Зиньковскому Бекхэм назвал современного игрока, похожего на себя «Манчестер Сити» нашёл идеальную замену для де Брёйне, ценник – 130 млн евро Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону» Назван лучший игрок АПЛ в XXI веке: Руни – третий, Роналду – девятый
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
Хачанов стал победителем турнира в Алма-Ате Касаткина выиграла у Андреевой в финале турнира в Нинбо Экс-игрок СКА — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он стал на один шаг ближе к рекорду Гретцки» Экс-тренер сборной России: «Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса» Терещенко — о первом голе Овечкина в сезоне: «Он просто делает свою работу» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Наполи Наполи
0
1
5.00 3.60 1.68
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Фиорентина Фиорентина
0
6
2.90 3.30 2.36
Видео
Окончен
Венеция Венеция
Аталанта Аталанта
0
2
5.60 3.85 1.58
Видео
20.10.24 в 19:00
Кальяри Кальяри
Торино Торино
2.85 3.30 2.41
Видео
20.10.24 в 21:45
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
3.60 3.30 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Октября
18:02 · Италия. Серия А
«Фиорентина» забила 6 мячей в ворота «Лечче» 1
17:55 · Италия. Серия А
«Аталанта» уверенно победила в гостях у «Венеции»
15:25 · Италия. Серия А
«Наполи» ушёл в отрыв, забив с единственного удара в створ «Эмполи»
15:22 · Италия. Серия А
Дом влюблённой пары игроков «Ювентуса» ограбили
13:50 · Италия. Серия А
Хвича и «Наполи» расходятся по зарплате – известны подробности
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Родри, но «Реал» может сорвать трансфер
02:09 · Англия. Премьер-лига
Скауты топ-клубов Серии А и АПЛ следят за бывшим полузащитником «Реала»
01:40 · Италия. Серия А
Барони: «Провели хороший матч»
01:39 · Италия. Серия А
​Мотта: «Заслужили победу»
01:34 · Италия. Серия А
​Проведель: «Обидно проигрывать таким образом»
19 Октября
23:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» пропустил всего один гол после восьми туров – рекорд
23:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» вымучил победу над игравшим вдесятером «Лацио» 5
22:49 · Италия. Серия А
Фонсека объяснил, почему оставил Леау на скамейке запасных
21:45 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» приняли окончательное решение по Погба 1
21:39 · Италия. Серия А
Снейдер: «Бускетс – плакса, он всегда меня раздражал»
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:04 · Италия. Серия А
«Милан» провёл час в меньшинстве и на последней минуте чудом не упустил победу над «Удинезе» 2
20:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» озвучил состав на матч против «Лацио»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:16 · Италия. Серия А
Мората – в основе «Милана» на матч с «Удинезе»
17:56 · Италия. Серия А
«Болонья» в шестой раз сыграла вничью, растеряв перевес над «Дженоа»
17:55 · Италия. Серия А
Чудо-гол Бонни всё же не позволил «Парме» переиграть «Комо»
13:59 · Италия. Серия А
Варан получил работу после завершения карьеры официально
08:49 · Италия. Серия А
Зоммер поддержал Месси в выборе обладателя «Золотого мяча» 2
07:48 · Италия. Серия А
Зоммер назвал главных конкурентов «Интера» в Италии
Все новости