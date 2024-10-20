«Аталанта» уверенно победила в гостях у «Венеции»

Застрявшая на дне таблицы чемпионата Италии «Венеция» не смогла набрать очки в игре с «Аталантой» в восьмом туре Серии А.
Бергамаски намного чаще контролировали мяч и воплотили свой перевес в голы в начале каждого тайма. На седьмой минуте Марио Пашалич открыл счет, а сразу после перерыва грубо ошибся Антонио Кандела, и Матео Ретеги эффектно перебросил голкипера.
0:2, «Аталанта» делит пятое место, соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|7'Пашалич Марио (0:1)
|47'Ретеги Матео (0:2)
Станкович Филип•Кандела Антонио•Свобода Михаэль•Идзес Джей•Саградо Ричи65' (Хапс Ридгесиано (65') •Дзампано Франческо•Дункан Альфред•Николусси Кавилья Ханс65' (Йебоа Джон (65') •Ористанио Гаэтано79' (Эль-Хаддад Саад (79') •Эллертссон Микаэль-Эгиль46' (Бузио Джанлука (46') • 90'Похьянпало Йоэль79' (Гиткьяер Кристиан (79')
Карнесекки Марко•Де Рон Мартен•Хин Исак46' (Руджери Маттео (46') •Джимсити Берат•Белланова Рауль•Дзаппакоста Давиде•Эдерсон Хонорато 44'75' (Сулемана Ибрахим (75') •Пашалич Марио•Де Кетеларе Шарль69' (Самарджич Лазар (69') •Лукман Адемола46' (Куадрадо Хуан (46') •Ретеги Матео69' (Дзаньоло Николо (69')
20 октября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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