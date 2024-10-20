«Аталанта» уверенно победила в гостях у «Венеции»

Застрявшая на дне таблицы чемпионата Италии «Венеция» не смогла набрать очки в игре с «Аталантой» в восьмом туре Серии А.

Бергамаски намного чаще контролировали мяч и воплотили свой перевес в голы в начале каждого тайма. На седьмой минуте Марио Пашалич открыл счет, а сразу после перерыва грубо ошибся Антонио Кандела, и Матео Ретеги эффектно перебросил голкипера.

0:2, «Аталанта» делит пятое место, соперник замыкает таблицу.