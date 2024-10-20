«Наполи» ушёл в отрыв, забив с единственного удара в створ «Эмполи»

Завершился первый на сегодня матч восьмого тура Серии А, в котором «Наполи» гостил у «Эмполи».

Середняки чемпионата Италии бодро начали, создав два момента на старте, но затем сдулись. Диагональный перевод с левого фланга на правый край штрафной завершился ударом Себастьяна Эспозито с правого края штрафной - голкипер гостей спас свои ворота. Теперь уже Джузеппе Пеццелла после перевода от Эммануэля Гьяси пробил низом в ближний угол с угла вратарской - кипер ногой отбил мяч на угловой.

На 63-й минуте Маттео Политано обыграл на замахе Фаустино Анджорина и оказался сбит экс-игроком «Локомотива» - пенальти. Хвича Кварацхелия с 11 метров на паузе уложил вратаря в один угол, а сам закатил мяч в противоположный - 0:1.

Единственный удар в створ принес «Наполи» победу и отрыв в три очка от идущего на втором месте «Ювентуса». «Эмполи» делит восьмую строчку.