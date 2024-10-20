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Чемпионат Италии. Серия А

Дом влюблённой пары игроков «Ювентуса» ограбили

20 Октября 2024 • 15:22 Комментировать
Ювентус
1:0
Лацио

В летнее трансферное окно «Ювентус» подписал влюблённую парочку: Дуглас Луис пополнил состав мужской команды, а Алиша Леманн – женской. В субботу вечером Луис и Леманн отсутствовали дома, ведь мужской «Ювентус» проводил матч против «Лацио», а женский «Ювентус» готовился к битве с «Интером». Ситуацией воспользовались преступники, которые проникли в дом и совершили кражу. Воры забрали 11 часов на сумму примерно в 500 тысяч евро, а также бриллиантовые украшения Алиши. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Посреди ночи в дом игроков «Ювентуса» прибыли полицейские и эксперты. Началось расследование.

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