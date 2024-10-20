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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича и «Наполи» расходятся по зарплате – известны подробности

20 Октября 2024 • 13:50 Комментировать
Эмполи
0:1
Наполи
1 5.80 X 3.80 2 1.65
2-й тайм

«Наполи» ведёт переговоры, рассчитывая продлить контракт с атакующим полузащитником Хвичей Кварацхелией. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент Хвичи запросил зарплату в 8 миллионов евро чистыми по соглашению до конца сезона 2028/2029.

В то же время «Наполи» не намерен предлагать 23-летнему Кварацхелии больше, чем 6 миллионов евро за сезон плюс бонусы. Именно столько зарабатывает Ромелу Лукаку – самый высокооплачиваемый футболист неаполитанской команды.

Действующий контракт Хвичи Кварацхелии рассчитан до середины 2027 года. Грузин зарабатывает в Италии 1,5 миллиона евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия

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