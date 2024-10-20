Барони: «Провели хороший матч»

В итальянском чемпионате проходят матчи восьмого тура, «Лацио» сыграл с туринским «Ювентусом», но проиграл ему со счётом 0:1. Тем не менее, наставник римского клуба Марко Барони считает, что его команда провела хороший матч, несмотря на удаление игрока.

- Мы не набрали очки, но я считаю, что в актив надо занести хорошее выступление. На матч повлияло удаление, я считаю, что мы смогли сделать очередной шаг вперёд. Жаль, что не получили результат, но я увидел должный настрой и дух, - цитирует слова Барони cittaceleste.it.

В следующем туре итальянской Серии А «Лацио» примет «Дженоа».