​Мотта: «Заслужили победу»

В итальянском чемпионате проходят матчи восьмого тура, «Лацио» сыграл с туринским «Ювентусом», но проиграл ему со счётом 0:1. Наставник туринского клуба Тьяго Мотта считает победу своих подопечных заслуженной, несмотря на то, что её принёс автогол.

- Мы прогрессируем, сегодня успех принесло терпение - игроки хорошо справились с этим небольшим экзаменом. Таким командам, как «Лацио» в этом матче, нелегко забить. Будем прогрессировать и добиваться совершенства. Мы заслужили победу в этом матче, - цитирует слова Мотты Juvenews.eu.

В следующем туре итальянской Серии А «Ювентус» сыграет с «Интером».