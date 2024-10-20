​Проведель: «Обидно проигрывать таким образом»

В итальянском чемпионате проходят матчи восьмого тура, «Лацио» сыграл с туринским «Ювентусом», но проиграл ему со счётом 0:1. Голкипер римского клуба Иван Проведель раздосадован неудачей, он признался, что всегда обидно проигрывать с минимальным гандикапом, тем более, что и по игре его команда не тушевалась перед именитым соперником.

- Обидно так проигрывать. Но в Турине всегда непросто добиться результата. Тем более в меньшинстве. Мы с трудом держали мяч у себя, но хорошо встречали соперника, нам не повезло с автоголом, - цитирует слова Проведеля cittaceleste.it.

В следующем туре итальянской Серии А «Лацио» примет «Дженоа».