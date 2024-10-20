«Рома» – «Интер»: Вероятные стартовые составы на матч чемпионата Италии

В восьмом туре итальянской Серии А столичная «Рома» примет миланский «Интер». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на предстоящий матч.

«Рома»: Свилар, Анхелиньо, Эрмосо, Н'Дика, Манчини, Челик, Кристанте, Куадио Коне, Пеллегрини, Дибала, Довбик.

«Интер»: Зоммер, Димарко, Бастони, Ачерби, Павар, Дармиан, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

В лазарете «Ромы» находятся полузащитник Алексис Салемакерс и нападающий Стефан эль-Шаарави. В «Интере» травмы у хавбеков Тажона Бушанана и Петра Зелиньски. Зато вроде восстановился Николо Барелла.

«Интер» подходит к матчу с четырнадцатью очками, «Рома» – с десятью баллами. В седьмом туре у «джалоросси» была ничья в матче против «Монцы» (1:1), тогда как «нерадзурри» выиграли у «Торино» (3:2).

Матч «Рома» – «Интер» состоится сегодня, 20 октября, в Риме на «Стадион Олимпико». Начало встречи – в 21:45. Прямая текстовая трансляция пройдёт по этой ссылке.

Представленные в данном материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов