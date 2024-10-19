«Ювентус» пропустил всего один гол после восьми туров – рекорд

«Ювентусу» вновь удалось сохранить ворота в неприкосновенности в матче Серии А.

Команда Тьяго Мотты одержала минимальную победу над «Лацио» благодаря автоголу римлян на 85-й минуте. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Алессио Романьоли.

После восьми туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Ювентус» пропустил всего один гол – клубный рекорд на данной дистанции, отмечает Opta. Прежний лучший показатель «бьянконери» – два пропущенных мяча в восьми стартовых играх Серии А. Такое туринцам удавалось четырежды (последний случай – в сезоне-2005/06).

В настоящий момент «Ювентус» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 16 набранными очками. Столько же баллов у «Наполи», имеющего один матч в запасе.