«Ювентус» вымучил победу над игравшим вдесятером «Лацио»

«Ювентус» мог вернуться к недавней традиции играть в Серии А либо 3:0, либо 0:0. Перед финальными минутами встречи с «Лацио» туринцы нанесли полтора десятков ударов по воротам соперника, но в створ попали лишь раз.

На 24-й минуте Пьер Калюлю по левой половине поля рвался к воротам гостей и был сбит Алессио Романьоли у штрафной - прямая красная карточка нарушителю. А первого опасного момента болельщикам пришлось ждать целый час - Маркус Тюрам нанес удар, серия отскоков, и Душан Влахович в касание зарядил в перекладину. Тимоти Веа совершил проход по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, а Данило Луис головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Влахович с правой половины поля от линии штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. На 85-й минуте Хуан Кабаль с левого фланга прострелил, а защитник Марио Хила срезал мяч в сетку - 1:0.

«Ювентус» догнал «Наполи» на вершине таблицы, противник делит пятое место.