Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вымучил победу над игравшим вдесятером «Лацио»

19 Октября 2024 • 23:43 Комментировать (4)
Ювентус
1:0
Лацио
окончен

«Ювентус» мог вернуться к недавней традиции играть в Серии А либо 3:0, либо 0:0. Перед финальными минутами встречи с «Лацио» туринцы нанесли полтора десятков ударов по воротам соперника, но в створ попали лишь раз.

На 24-й минуте Пьер Калюлю по левой половине поля рвался к воротам гостей и был сбит Алессио Романьоли у штрафной - прямая красная карточка нарушителю. А первого опасного момента болельщикам пришлось ждать целый час - Маркус Тюрам нанес удар, серия отскоков, и Душан Влахович в касание зарядил в перекладину. Тимоти Веа совершил проход по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, а Данило Луис головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Влахович с правой половины поля от линии штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. На 85-й минуте Хуан Кабаль с левого фланга прострелил, а защитник Марио Хила срезал мяч в сетку - 1:0.

«Ювентус» догнал «Наполи» на вершине таблицы, противник делит пятое место.

Протокол игры  
Ювентус1:0Лацио
(1:0) Хила Марио85'  
Ди Грегорио МикелеСавона Николо  50' 54' (Фаджоли Николо ( 54'  60') Гатти Федерико 73' (Данило Луис ( 73') Калюлю ПьерКабаль ХуанТюрам Кефрен 72' (Аджич Василий ( 72') Локателли Мануэль  45' 54' (Веа Тимоти ( 54') Соарес Дуглас  90'Камбьясо АндреаВлахович ДушанЙылдыз Кенан
Запасные: Пинсольо КарлоПерин МаттиаМбангула СамюэльРухи Юнас
Проведель ИванМарушич АдамХила МариоРоманьоли Алессио  24'Тавареш Нуну 78' (Пеллегрини Лука ( 78') Ровелла НиколоГендузи Маттео 67' (Педро Родригес ( 67') Исаксен Густав 67' (Весино Матиас ( 67') Диа Булайе 27' (Патрик ( 27') Дзакканьи Маттиа 67' (Кастровилли Гаэтано ( 67') Кастельянос Валентин
Запасные: Деле-Баширу ФисайоМандас ХристосЖиго СамуэльФурланетто АлессиоЧауна ЛумНослин Тейяни
19 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус

Новости по матчу

19 Октября
23:52
«Ювентус» пропустил всего один гол после восьми туров – рекорд
23:43
«Ювентус» вымучил победу над игравшим вдесятером «Лацио» 4
21:15
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:56
«Ювентус» озвучил состав на матч против «Лацио»
02:49
Ювентус - Лацио: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17
Проверенный прогноз и ставка на матч Ювентус – Лацио чемпионата Италии – 19 октября 2024
18 Октября
16:50
Актуальная ставка и прогноз на матч Ювентус — Лацио Серии А — 19 октября 2024
00:48
Капитан «Ювентуса» хочет убрать из своего контракта пункт о продлении
17 Октября
23:42
«Ювентус» принял решение по Погба после громких слов игрока 1
22:08
Консейсау: «Я советовал сыну перейти в «Ювентус»
21:37
Прогноз на точный счёт матча Ювентус — Лацио Серии А — 19 октября 2024
03:53
Погба ответил, где хочет видеть Аллегри
01:07
Погба: «Йылдыз – один из лучших молодых игроков в мире»
00:06
Погба ответил на вопрос о переходе в «Милан»
16 Октября
23:10
Погба дал совет Влаховичу
22:31
Погба: «Скоро вы увидите нового Погба»
21:50
Погба рассказал, как не хотел играть в «Манчестер Юнайтед»
21:30
Погба: «Готов отказаться от денег, чтобы снова играть за «Ювентус» 1
02:46
«Ювентус» претендует на трансферную цель «Барселоны», «Реала» и «Баварии»
15 Октября
18:10
«Ювентус» хочет приобрести бомбардира «Лилля»
16:36
Президент «Лацио» — о Гринвуде: «Нам не нужны наёмники» 1
13 Октября
03:33
«Ювентус» принял решение по арендованному у «Порту» Консейсау
01:33
На Погба появился новый претендент
12 Октября
21:53
Бонуччи: «Травма Бремера – огромная потеря для «Ювентуса»
11 Октября
05:01
Щесны рассказал, почему расторг контракт с «Ювентусом» 1
01:48
«Ювентус» нацелился на звезду Бундеслиги
10 Октября
12:27
Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»
11:57
Берарди признался, что хотел перейти в другой клуб из Серии А
04:59
«Ювентус» присматривается к форварду «Наполи»
03:53
«Ювентус» готов поспорить с «Интером» за сына Мальдини
09 Октября
22:24
«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана» 1
19:51
В «Ювентусе» подтвердили, что ведут переговоры с Погба
08 Октября
17:49
Игнатович: «Погба в последнюю очередь будет рассматривать приезд в РПЛ»
12:48
«Ювентус» готовит новый контракт для Гатти
07 Октября
02:58
Бонуччи: «Сарри пришёл в «Ювентус» в неподходящее время» 1
02:02
Бонуччи оценил работу Мотты в «Ювентусе»
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
06 Октября
22:12
Погба считает, что должен покинуть «Ювентус»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (4) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
sly_Fellow
19 Октября 2024 в 23:55
Как комментатор сказал, чем эта игра лучше игр Аллегри? А как раз тем, что в атаку через не могу идут, даже если ничего не получается, что и вознаграждается. Это не со Специей 1-1 отбиваться на 90й минуте.
С победой! Дуглас Луиз пока команде только хуже делает. Что-то вообще Артур Мело 2 пока что
Ответить
intermerdano
20 Октября 2024 в 00:12
Комментатор не лучше местных редакторов статей. Вот что я хочу про него сказать.
Ответить
intermerdano
19 Октября 2024 в 23:49
Какой кошмар.
Ответить
Juventissimo
19 Октября 2024 в 23:48
Ювентус не сможет - автогол поможет. Лацио не дотерпел. Дуглас Луис пока выделяется только своей женой и ничем большим - однозначно худший в составе. Команда играет с желанием, но пока без особой мысли - академично как-то. Не хватает фантазисты, ох как не хватает. Но, главное, что по кирпичику строимся. Три очка в копилке и Forza Juventus!
Ответить
Гвардиола ответил на предложение из России «Реал» разочаровался в Мбаппе Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Кавани назвал четырёх гениев футбола - это не Роналду Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела
Спортивные новости
Джокович оказался сильнее Надаля в матче за трете место Six Kings Slam Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Удинезе Удинезе
1
0
1.36 4.70 8.20
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
1
0
1.68 3.60 5.00
Видео
20.10.24 в 13:30
Эмполи Эмполи
Наполи Наполи
5.00 3.60 1.68
Видео
20.10.24 в 16:00
Лечче Лечче
Фиорентина Фиорентина
2.90 3.30 2.36
Видео
20.10.24 в 16:00
Венеция Венеция
Аталанта Аталанта
5.60 3.85 1.58
Видео
20.10.24 в 19:00
Кальяри Кальяри
Торино Торино
2.85 3.30 2.41
Видео
20.10.24 в 21:45
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
3.60 3.30 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
19 Октября
23:52 · Италия. Серия А
«Ювентус» пропустил всего один гол после восьми туров – рекорд
23:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» вымучил победу над игравшим вдесятером «Лацио» 4
22:49 · Италия. Серия А
Фонсека объяснил, почему оставил Леау на скамейке запасных
21:45 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» приняли окончательное решение по Погба 1
21:39 · Италия. Серия А
Снейдер: «Бускетс – плакса, он всегда меня раздражал»
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:04 · Италия. Серия А
«Милан» провёл час в меньшинстве и на последней минуте чудом не упустил победу над «Удинезе» 1
20:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» озвучил состав на матч против «Лацио»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:16 · Италия. Серия А
Мората – в основе «Милана» на матч с «Удинезе»
17:56 · Италия. Серия А
«Болонья» в шестой раз сыграла вничью, растеряв перевес над «Дженоа»
17:55 · Италия. Серия А
Чудо-гол Бонни всё же не позволил «Парме» переиграть «Комо»
13:59 · Италия. Серия А
Варан получил работу после завершения карьеры официально
08:49 · Италия. Серия А
Зоммер поддержал Месси в выборе обладателя «Золотого мяча» 2
07:48 · Италия. Серия А
Зоммер назвал главных конкурентов «Интера» в Италии
04:21 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ромы» вспомнил скандал с Моуринью: «Он так и не извинился»
03:27 · Италия. Серия А
Агент Балотелли рассказал о переговорах с клубом Серии А
02:47 · Италия. Серия А
​Брат Паоло Ваноли возглавил грузинский клуб
02:25 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я не хотел, чтобы Мактоминай уходил, но всё дело в правилах» 1
02:18 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Мы можем переломить сезон»
18 Октября
22:56 · Италия. Серия А
Леау и Дуглас Луис – самые подешевевшие игроки Серии А
21:35 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ» слухи
19:44 · Италия. Серия А
​Вьери: «Интер» остаётся самым сильным»
18:57 · Италия. Серия А
​Вьери: «Кассано и Адани для меня больше нет»
17:53 · Италия. Серия А
Ночерино расстался с «Майами ФК»
Все новости