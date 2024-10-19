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Чемпионат Италии. Серия А

Фонсека объяснил, почему оставил Леау на скамейке запасных

19 Октября 2024 • 22:49 Комментировать
Милан
1:0
Удинезе

Рулевой «Милана» Паулу Фонсека рассказал о решении не выпускать на поле Рафаэла Леау в матче против «Удинезе».

«Россонери» открыли счёт на 13-й минуте, но уже на 29-й остались вдесятером из-за удаления Тиджани Рейндерса. Команда Фонсеки смогла сохранить минимальное преимущество в счёте, так и не пропустив.

После завершения встречи журналисты спросили у португальского тренера о решении оставить на скамейке Леау. 

«Может быть, для вас странно не видеть Леау на поле, но это не должно быть чем-то ненормальным. Для меня это нормальная ситуация, ведь команда превыше всего, как я всегда говорю. «Милан» важнее отдельных исполнителей», – приводит журналист Николо Скира слова Фонсеки.

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