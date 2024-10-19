В «Ювентусе» приняли окончательное решение по Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в скором времени станет свободным агентом.

Дисквалификацию француза недавно сократили с четырёх лет до 18 месяцев, и уже в марте игрок сможет вернуться на поле, однако боссы «старой синьоры» в дальнейшем сотрудничестве не заинтересованы.

«Погба был отличным игроком, но теперь у нас другие планы. Мы инвестировали в других игроков, сейчас наша команда полностью укомплектована», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Кристиано Джунтоли, спортивного директора «Ювентуса».

В ближайшее время туринский клуб официально объявит о расторжении контракта с 31-летним футболистом.