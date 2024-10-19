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Снейдер: «Бускетс – плакса, он всегда меня раздражал»

19 Октября 2024 • 21:39 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Инглэнд Революшн
Через 1 ч. 55 мин.

Известный нидерландский экс-полузащитник Уэсли Снейдер признался, что не любил играть против Серхио Бускетса.

Снейдер завершил карьеру более пяти лет назад, а Бускетс выступает в США за «Интер Майами». Хавбеки пересекались в прошлом, когда первый представлял цвета миланского «Интера», а второй – «Барселоны».

«Бускетс всегда был очень раздражающим игроком. Он начинал плакать, как только получал удар. Настоящий плакса. Я конфликтовал с ним буквально в каждой игре. В какой-то момент я сказал ему: «Увидимся летом на Ибице – вот тогда и поговорим», – приводит Barca Universal воспоминания 40-летнего Снейдера.

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