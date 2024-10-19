«Милан» провёл час в меньшинстве и на последней минуте чудом не упустил победу над «Удинезе»

В восьмом туре Серии А «Милан» принимал конкурентов из «Удинезе».

Уже на 13-й минуте хозяева повели в счете - Ноа Окафор слева сместился к центру и сделал пас на Кристиана Пулишича, тот увидел справа Саму Чуквуэзе, которому и сделал пас, а последний низом с 12 метров точно пробил в дальний угол ворот - 1:0. Окафор слева навешивал на Альваро Морату, который головой пробил по центру ворот, кипер успел выставить руки вверх и мяч поймал. На 29-й минуте Тиджани Рейндерс на подходе к своей штрафной площади сбил Санди Ловрича - арбитр определил «фол последней надежды» и показал красную карточку. Джордан Земура со штрафного с 23 метров пробил рядом с правой штангой. Кингсли Эхизибуэ отправил мяч под перекладину головой после прострела слева, но арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали.

Во втором тайме Юрген Эккеленкамп слева от угла штрафной площади пробил немного выше перекладины. Чуквуэзе справа навесил на Тэмми Абрахама, тот сделал скидку на Пулишича, Кристиан с разворота пробил в левый угол - вратарь в прыжке отбил мяч, на добивание бросился Абрахам, но не смог переиграть голкипера. На пятой добавленной минуте Хассан Камара слева навесил к дальней штанге, последовала скидка на Эккеленкампа, удар которого в упор голкипера отразил, но добивание Кристиана Кабаселе оказалось результативным. Уныние и шок на трибунах сменились эйфорией - гол отменен, вне игры.

«Милан» добыл сложнейшие три очка и догнал «Интер» на втором месте. У противника на один балл меньше.