Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» провёл час в меньшинстве и на последней минуте чудом не упустил победу над «Удинезе»

19 Октября 2024 • 21:04 Комментировать (1)
Милан
1:0
Удинезе
окончен

В восьмом туре Серии А «Милан» принимал конкурентов из «Удинезе».

Уже на 13-й минуте хозяева повели в счете - Ноа Окафор слева сместился к центру и сделал пас на Кристиана Пулишича, тот увидел справа Саму Чуквуэзе, которому и сделал пас, а последний низом с 12 метров точно пробил в дальний угол ворот - 1:0. Окафор слева навешивал на Альваро Морату, который головой пробил по центру ворот, кипер успел выставить руки вверх и мяч поймал. На 29-й минуте Тиджани Рейндерс на подходе к своей штрафной площади сбил Санди Ловрича - арбитр определил «фол последней надежды» и показал красную карточку. Джордан Земура со штрафного с 23 метров пробил рядом с правой штангой. Кингсли Эхизибуэ отправил мяч под перекладину головой после прострела слева, но арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали.

Во втором тайме Юрген Эккеленкамп слева от угла штрафной площади пробил немного выше перекладины. Чуквуэзе справа навесил на Тэмми Абрахама, тот сделал скидку на Пулишича, Кристиан с разворота пробил в левый угол - вратарь в прыжке отбил мяч, на добивание бросился Абрахам, но не смог переиграть голкипера. На пятой добавленной минуте Хассан Камара слева навесил к дальней штанге, последовала скидка на Эккеленкампа, удар которого в упор голкипера отразил, но добивание Кристиана Кабаселе оказалось результативным. Уныние и шок на трибунах сменились эйфорией - гол отменен, вне игры.

«Милан» добыл сложнейшие три очка и догнал «Интер» на втором месте. У противника на один балл меньше.

Протокол игры  
Милан1:0Удинезе
(1:0) Чуквуэзе Саму13'  
Меньян Майк  89'Эмерсон ЖуниорТиав МаликПавлович СтрахиньяТерраччано Филиппо  49'Фофана ЮссуфРейндерс Тиджани  29'Чуквуэзе Саму 88' (Томори Фикайо ( 88') Пулишич КристианОкафор Ноа 46' (Муса Юнус ( 46') Мората Альваро 73' (Абрахам Тэмми ( 73'Лофтус-Чик Рубен 78')
Запасные: Либерали МаттиаСпортьелло МаркоХименес АлексТорриани ЛоренцоЛеау РафаэлБартезаги Давиде
Окойе МадукаКабаселе КристианБийол Яка  43'Туре СулейманЭхизибуэ Кингсли 61' (Камара Хассан ( 61'  89') Ловрич Санди 70' (Пайеро Мартин ( 70') Карлстрём Йеспер 81' (Бреннер ( 81') Саррага Ойер 69' (Эккеленкамп Юрген ( 69') Земура ДжорданЛукка Лоренцо  82'Браво Икер 60' (Дэвис Кинан ( 60')
Запасные: Модесто РуйДжанетти ЛаутароПаделли ДаниэлеСава РэзванЭбосс ЭнцоПальма МаттеоАбанква ДжеймсПисарро Дамиан
19 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе

Новости по матчу

Сегодня, 19 Октября
21:04
«Милан» провёл час в меньшинстве и на последней минуте чудом не упустил победу над «Удинезе» 1
18:30
«Милан» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:16
Мората – в основе «Милана» на матч с «Удинезе»
02:09
Актуальный прогноз и ставка на матч Милан – Удинезе чемпионата Италии – 19 октября 2024
17 Октября
22:44
Рейндерс ответил, претендует ли «Милан» на титул Серии А 1
21:44
Прогноз на точный счёт матча Милан — Удинезе Серии А — 19 октября 2024
02:44
​Капелло: «Для «Милана» наступает самая сложная часть сезона»
00:06
Погба ответил на вопрос о переходе в «Милан»
16 Октября
23:02
Лофтус-Чик оценил перспективы «Милана» в текущем сезоне
14 Октября
16:20
«Милан» принял решение по своему защитнику
09 Октября
22:53
Агент Тео Эрнандеса: «Мы не ведём переговоров с «Миланом»
22:24
«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана» 1
08 Октября
20:47
Агент Сеччи: «Не думаю, что «Милану» следует увольнять Фонсеку» 1
11:07
Экс-игрок «Интера» Казадеи: «В детстве я болел за «Милан», а моим кумиром был Кака»
07 Октября
10:33
«Милан» уверен, что сможет продлить контракт с Меньяном
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
intermerdano
19 Октября 2024 в 21:09
Прикольный оффсайд нашли =)
Ответить
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму «Реал» разочаровался в Мбаппе Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду Месси и Роналду уступают по количеству голов самым дорогим футболистам мира Тухель может вернуть в сборную Англии двух игроков «Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Московский «Спартак» в матче с девятью голами обыграл «Амур» «Адмирал» в результативном матче обыграл «Ладу» «Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Комо Комо
Парма Парма
1
1
2.14 3.30 3.30
Видео
Окончен
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
2
2
2.60 3.25 2.60
Видео
Окончен
Милан Милан
Удинезе Удинезе
1
0
1.36 4.70 8.20
Видео
19.10.24 в 21:45
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
1.68 3.60 5.00
Видео
20.10.24 в 13:30
Эмполи Эмполи
Наполи Наполи
5.00 3.60 1.68
Видео
20.10.24 в 16:00
Лечче Лечче
Фиорентина Фиорентина
2.90 3.30 2.36
Видео
20.10.24 в 16:00
Венеция Венеция
Аталанта Аталанта
5.60 3.85 1.58
Видео
20.10.24 в 19:00
Кальяри Кальяри
Торино Торино
2.85 3.30 2.41
Видео
20.10.24 в 21:45
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
3.60 3.30 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:04 · Италия. Серия А
«Милан» провёл час в меньшинстве и на последней минуте чудом не упустил победу над «Удинезе» 1
20:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» озвучил состав на матч против «Лацио»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:16 · Италия. Серия А
Мората – в основе «Милана» на матч с «Удинезе»
17:56 · Италия. Серия А
«Болонья» в шестой раз сыграла вничью, растеряв перевес над «Дженоа»
17:55 · Италия. Серия А
Чудо-гол Бонни всё же не позволил «Парме» переиграть «Комо»
13:59 · Италия. Серия А
Варан получил работу после завершения карьеры официально
08:49 · Италия. Серия А
Зоммер поддержал Месси в выборе обладателя «Золотого мяча» 2
07:48 · Италия. Серия А
Зоммер назвал главных конкурентов «Интера» в Италии
04:21 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ромы» вспомнил скандал с Моуринью: «Он так и не извинился»
03:27 · Италия. Серия А
Агент Балотелли рассказал о переговорах с клубом Серии А
02:47 · Италия. Серия А
​Брат Паоло Ваноли возглавил грузинский клуб
02:25 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я не хотел, чтобы Мактоминай уходил, но всё дело в правилах» 1
02:18 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Мы можем переломить сезон»
18 Октября
22:56 · Италия. Серия А
Леау и Дуглас Луис – самые подешевевшие игроки Серии А
21:35 · Италия. Серия А
Форвард «Интера» Тюрам принял решение по будущему – на игрока претендует «ПСЖ» слухи
19:44 · Италия. Серия А
​Вьери: «Интер» остаётся самым сильным»
18:57 · Италия. Серия А
​Вьери: «Кассано и Адани для меня больше нет»
17:53 · Италия. Серия А
Ночерино расстался с «Майами ФК»
15:08 · Италия. Серия А
Дуглас Коста: «Дель Пьеро - мой кумир» 1
12:58 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ромы» Стротман завершил карьеру
07:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового полузащитника - названо имя
00:48 · Италия. Серия А
Капитан «Ювентуса» хочет убрать из своего контракта пункт о продлении
17 Октября
23:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Погба после громких слов игрока 1
Все новости