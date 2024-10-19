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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» озвучил состав на матч против «Лацио»

19 Октября 2024 • 20:56 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
1 2.05 X 3.35 2 3.95
Через 0 ч. 12 мин.

В субботу вечером «Ювентус» и «Лацио» пересекутся в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Главный тренер туринской команды Тьяго Мотта принял решение включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Кабаль, Тюрам, Камбьясо, Локателли, Дуглас Луис, Йылдыз, Влахович.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Лацио» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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