«Ювентус» озвучил состав на матч против «Лацио»

В субботу вечером «Ювентус» и «Лацио» пересекутся в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Главный тренер туринской команды Тьяго Мотта принял решение включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Кабаль, Тюрам, Камбьясо, Локателли, Дуглас Луис, Йылдыз, Влахович.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Лацио» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.