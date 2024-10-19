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Чемпионат Италии. Серия А

Мората – в основе «Милана» на матч с «Удинезе»

19 Октября 2024 • 18:16 Комментировать
Милан
1:0
Удинезе
1 1.40 X 5.10 2 8.00
перерыв

В субботу вечером «Милан» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Удинезе». Главный тренер «россонери» Паулу Фонсека принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Эмерсон, Тиав, Павлович, Терраччано, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Окафор, Мората.

Матч между «Миланом» и «Удинезе» начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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