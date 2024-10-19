«Болонья» в шестой раз сыграла вничью, растеряв перевес над «Дженоа»

«Болонья» с первых минут выездного матча против «Дженоа» прибрала мяч к своим ногам и планомерно наращивала отрыв в счете, но концовка все равно получилась не без интриги.

В первом тайма все главные моменты создал Риккардо Орсолини. Его первый опасный удар все же был парирован. А вот на 37-й минуте он отличился при помощи рикошета.

В начале второго тайма дальним выстрелом Йенс Одгор увеличил отрыв команды - сенсации прошлого сезона. В заключительной четверти поединка Андреа Пинамонти перевернул ход игры, сначала поразив цель дальним ударом, а вскоре здорово пробив головой.

2:2, «Дженоа» в очке над зоной вылета. Противник после шестого ничейного результата делит 12-е место.