«Болонья» в шестой раз сыграла вничью, растеряв перевес над «Дженоа»

«Болонья» с первых минут выездного матча против «Дженоа» прибрала мяч к своим ногам и планомерно наращивала отрыв в счете, но концовка все равно получилась не без интриги.
В первом тайма все главные моменты создал Риккардо Орсолини. Его первый опасный удар все же был парирован. А вот на 37-й минуте он отличился при помощи рикошета.
В начале второго тайма дальним выстрелом Йенс Одгор увеличил отрыв команды - сенсации прошлого сезона. В заключительной четверти поединка Андреа Пинамонти перевернул ход игры, сначала поразив цель дальним ударом, а вскоре здорово пробив головой.
2:2, «Дженоа» в очке над зоной вылета. Противник после шестого ничейного результата делит 12-е место.
Протокол игры
|37'Орсолини Риккардо (0:1)
|56'Одгор Йенс (0:2)
|(1:2) Пинамонти Андреа73'
|(2:2) Пинамонти Андреа85'
Леали Никола•Маркандалли Алессандро46' (Эхатор Джефф (46') •Маттурро Алан•Васкес Хоан•Сабелли Стефано•Мелегони Филиппо46' (Нортон-Каффи Брук (46') •Френдруп Мортен82' (Анкей Дэвид (82') •Миретти Фабио65' (Дзаноли Алессандро (65') •Кариколь Аарон• 64'Торсбю Мортен65' (Патрицио Масини (65') •Пинамонти Андреа 86'
Равалья Федерико•Пош Штефан•Бёкема Сэм•Казале Николо•Миранда Хуан•Моро Никола•Фройлер Ремо•Орсолини Риккардо90' (Хольм Эмиль (90') •Одгор Йенс76' (Даллинга Тийс (76') •Домингес Бенжамин63' (Карлссон Йеспер III (63') •Кастро Сантьяго76' (Фаббьян Джованни (76')
19 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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