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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» в шестой раз сыграла вничью, растеряв перевес над «Дженоа»

19 Октября 2024 • 17:56 Комментировать
Дженоа
2:2
Болонья
окончен

«Болонья» с первых минут выездного матча против «Дженоа» прибрала мяч к своим ногам и планомерно наращивала отрыв в счете, но концовка все равно получилась не без интриги.

В первом тайма все главные моменты создал Риккардо Орсолини. Его первый опасный удар все же был парирован. А вот на 37-й минуте он отличился при помощи рикошета.

В начале второго тайма дальним выстрелом Йенс Одгор увеличил отрыв команды - сенсации прошлого сезона. В заключительной четверти поединка Андреа Пинамонти перевернул ход игры, сначала поразив цель дальним ударом, а вскоре здорово пробив головой.

2:2, «Дженоа» в очке над зоной вылета. Противник после шестого ничейного результата делит 12-е место.

Протокол игры  
Дженоа2:2Болонья
  37'Орсолини Риккардо (0:1)
  56'Одгор Йенс (0:2)
(1:2) Пинамонти Андреа73'  
(2:2) Пинамонти Андреа85'  
Леали НиколаМаркандалли Алессандро 46' (Эхатор Джефф ( 46') Маттурро АланВаскес ХоанСабелли СтефаноМелегони Филиппо 46' (Нортон-Каффи Брук ( 46') Френдруп Мортен 82' (Анкей Дэвид ( 82') Миретти Фабио 65' (Дзаноли Алессандро ( 65') Кариколь Аарон  64'Торсбю Мортен 65' (Патрицио Масини ( 65') Пинамонти Андреа  86'
Запасные: Вольякко АлессандроАккорнеро ФедерикоСоммарива ДаниэлеБохинен ЭмильБадель МиланПерейро ГастонАханор ХонестFranz Stolz
Равалья ФедерикоПош ШтефанБёкема СэмКазале НиколоМиранда ХуанМоро НиколаФройлер РемоОрсолини Риккардо 90' (Хольм Эмиль ( 90') Одгор Йенс 76' (Даллинга Тийс ( 76') Домингес Бенжамин 63' (Карлссон Йеспер III ( 63') Кастро Сантьяго 76' (Фаббьян Джованни ( 76')
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаСкорупски ЛукашПобега ТоммазоЛукуми ДжонДе Сильвестри Лоренцо
19 октября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Дженоа

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