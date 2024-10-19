Чудо-гол Бонни всё же не позволил «Парме» переиграть «Комо»

«Комо» с «Пармой» провели два разных тайма в восьмом туре Серии А. На 10-й минуте Габриэль Стрефецца запустил мяч в перекладину. Еще атака, и Понтус Алмквист запустил мяч в штангу. На 20-й минуте Анж-Йоан Бонни выдал просто чудесный удар пяткой, а мяч оказался в сетке ворот. Соперник отыгрался на 45-й минуте после попытки Николаса Паса - 1:1.
Удивительно, но ничего столь же опасного во втором тайме попросту не было.
«Комо» делит 12-е место, соперник - 15-й в двух очках позади.
Протокол игры
|20'Бонни Анж-Йоан (0:1)
|(1:1) Пас Николас45'
Аудеро Эмиль•Ван дер Бремпт Игнасе•Доссена Альберто85' (Гольданига Эдоардо (85') •Кемпф Марк-Оливер•Морено Альберто63' (Маццителли Лука (63') •Перроне Максимо•Роберто Серхи 59'85' (Габриеллони Алессандро (85') •Стрефецца Габриэль63' (Сала Марко (63') •Пас Николас•Фадера Алию77' (Да Кунья Лукас (77') •Кутроне Патрик
Судзуки Дзион•Эно Антони•Дель Прато Энрико•Балог Ботонд•Валери Эмануэле•Алмквист Понтус56' (Ман Деннис (56') •Бернабе Адриан•Канчелльери Маттео56' (Михэйлэ Валентин (56') • 67'Зом Симон 31'71' (Шарпантье Габриэль (71') •Эрнани Азеведо78' (Камара Дрисса (78') •Бонни Анж-Йоан71' (Кейта Мандела (71')
19 октября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia".
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