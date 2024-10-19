Чудо-гол Бонни всё же не позволил «Парме» переиграть «Комо»

«Комо» с «Пармой» провели два разных тайма в восьмом туре Серии А. На 10-й минуте Габриэль Стрефецца запустил мяч в перекладину. Еще атака, и Понтус Алмквист запустил мяч в штангу. На 20-й минуте Анж-Йоан Бонни выдал просто чудесный удар пяткой, а мяч оказался в сетке ворот. Соперник отыгрался на 45-й минуте после попытки Николаса Паса - 1:1.

Удивительно, но ничего столь же опасного во втором тайме попросту не было.

«Комо» делит 12-е место, соперник - 15-й в двух очках позади.