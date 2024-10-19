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Чемпионат Италии. Серия А

Чудо-гол Бонни всё же не позволил «Парме» переиграть «Комо»

19 Октября 2024 • 17:55 Комментировать
Комо
1:1
Парма
окончен

«Комо» с «Пармой» провели два разных тайма в восьмом туре Серии А. На 10-й минуте Габриэль Стрефецца запустил мяч в перекладину. Еще атака, и Понтус Алмквист запустил мяч в штангу. На 20-й минуте Анж-Йоан Бонни выдал просто чудесный удар пяткой, а мяч оказался в сетке ворот. Соперник отыгрался на 45-й минуте после попытки Николаса Паса - 1:1.

Удивительно, но ничего столь же опасного во втором тайме попросту не было.

«Комо» делит 12-е место, соперник - 15-й в двух очках позади.

Протокол игры  
Комо1:1Парма
  20'Бонни Анж-Йоан (0:1)
(1:1) Пас Николас45'  
Аудеро ЭмильВан дер Бремпт ИгнасеДоссена Альберто 85' (Гольданига Эдоардо ( 85') Кемпф Марк-ОливерМорено Альберто 63' (Маццителли Лука ( 63') Перроне МаксимоРоберто Серхи  59' 85' (Габриеллони Алессандро ( 85') Стрефецца Габриэль 63' (Сала Марко ( 63') Пас НиколасФадера Алию 77' (Да Кунья Лукас ( 77') Кутроне Патрик
Запасные: Браунёдер МаттиасДжек ФеллипеДжассим АлиБазелли ДаниэлеРейна ПепеБелотти АндреаБарба ФедерикоВерди СимонеИовин АлессиоЭнгельхардт Янник
Судзуки ДзионЭно АнтониДель Прато ЭнрикоБалог БотондВалери ЭмануэлеАлмквист Понтус 56' (Ман Деннис ( 56') Бернабе АдрианКанчелльери Маттео 56' (Михэйлэ Валентин ( 56'  67') Зом Симон  31' 71' (Шарпантье Габриэль ( 71') Эрнани Азеведо 78' (Камара Дрисса ( 78') Бонни Анж-Йоан 71' (Кейта Мандела ( 71')
Запасные: Чичисола ЛеандроМохаммед Анас ХаджДи Кьяра ДжанлукаВаленти ЛаутароЛеони ДжованниКорви Эдоардо
19 октября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia".
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